Одного из лидеров преступной группировки в Верхней Салде осудили на 10 лет

Андрей Юшманов, известный в криминальных кругах как Лис, впервые преступил закон в 1987 году. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Свердловский областной суд вынес приговор 54-летнему жителю Верхней Салды Андрею Юшманову, который признан в совершении преступления по статье 210.1 УК Российской Федерации (занятие высшего положения в преступной иерархии). Его приговорили к 10 годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

Андрей Юшманов, известный в криминальных кругах как Лис, впервые преступил закон в 1987 году. К уголовной ответственности он привлекался 6 раз, проведя в колониях суммарно более 20 лет за хулиганство, вымогательство, разбои и умышленное причинение вреда.

В исправительных колониях мужчина изучил иерархию и сложившуюся в преступном мире систему подчиненности между лицами, входящими в криминальную среду, а также познакомился с правилами и традициями воровской субкультуры.

"В 2009 году подозреваемому, доказавшему свою приверженность к преступной идеологии, единомышленники по криминальному миру присвоили титул так называемого смотрящего за городами Верхняя Салда и Нижняя Салда. В соответствии с новой ролью Лис выполнял организационно-распорядительные функции, такие как управление фондом взаимопомощи (так называемый общак), координация своевременного пополнения преступной кассы, а также решение конфликтных и спорных ситуаций между другими представителями уголовно-преступной среды. Все это в конечном счете позволило "вору в законе" контролировать различные направления деятельности противоправных структур в Верхней Салде и обеспечивать их существование", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину и доказать, что он пропагандировал воровскую культуру, а также находился в особом доминирующем положении в преступной иерархии.