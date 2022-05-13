Полицейские Нижнего Тагила изъяли почти 3 килограмма наркотиков из квартиры закладчика

В его квартире было обнаружено более 2 кг гашиша, 500 г мефедрона и 350 г N-метилэфедрона. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Сотрудники МУ МВД России "Нижнетагильское" задержали 31-летнего жителя Новоуральска, который планировал сбывать наркотики, делая закладки. В его квартире было обнаружено более 2 кг гашиша, 500 г мефедрона и 350 г N-метилэфедрона.

Операция по задержанию мужчины была подготовлена совместно с инспекторами ГИБДД — жителя Новоуральска, который двигался на автомобиле Chevrolet, остановил наряд ДПС на Черноисточинском шоссе. При личном досмотре у него обнаружили 2 грамма мефедрона и 0,8 грамма гашиша, а в телефоне были сохранены координаты последних закладок.

Тайники были обнаружены и изъяты, всего шесть свертков.

"В ходе обыска в городе Новоуральске в его жилище сотрудники полиции обнаружили вещества и атрибутику, указывающие на полную причастность задержанного к незаконному обороту наркотических веществ. В комнате полицейскими обнаружены электронные весы, мотки изоляционной ленты различных цветов, полимерные пакетики с застежкой "зип-лок", магниты, гайки. В дальнейшем при осмотре квартиры оперативники обнаружили большое количество наркотических веществ. Подозреваемый хранил запрещенные вещества в стакане, кастрюле, тарелке и металлическом футляре. На снятом со стены зеркале подозреваемый высушивал под батареей наркотическое вещество под названием мефедрон. Также в ходе обыска оперативники обнаружили более 40 готовых свертков из изоляционной ленты и 20 крупных фрагментов прямоугольной формы с растительным веществом коричневого цвета", — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Мужчину заключили под стражу. В отношении закладчика возбудили ряд уголовных дел по факту сбыта и покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.