Телефонные аферисты похитили у 60-летней екатеринбурженки 1,4 млн рублей

Аферисты заставили женщину перевести накопления на "безопасный счет" и даже предоставили документальное подтверждение, что ее средства находятся в безопасном месте. Фото: Галина Соловьева

В отдел полиции № 5 Ленинского района Екатеринбурга обратилась 60-летняя женщина, которую ввели в заблуждение телефонные мошенники, представившиеся работниками банка. Они украли у екатеринбурженки 1,4 млн рублей.

Сначала женщине позвонила девушка и представилась сотрудницей обслуживающего банка. Она сообщила, что с ее счета производятся операции в Ростовской области. Женщине сказали, что все похищенные средства будут компенсированы банком, но клиентке нужно помочь в поимке злоумышленника — она согласилась.

В тот же день екатеринбурженке позвонил мужчина, представившийся работником следственных органов, и попросил выполнять все требования службы безопасности. Также мужчина заявил, что в ближайшее время женщину пригласят на допрос.

Далее женщине позвонил еще один мужчина — на этот раз "менеджер банка". Он сказал, что все средства с карты клиентки необходимо перевести на безопасный счет. Переизбыток информации и психологическое давление вынудили женщину перевести мошенникам 1,4 млн рублей. При этом аферисты даже предоставили документальное подтверждение, что ее средства находятся в безопасном месте.

Уже после этого женщина заподозрила, что ее обманывают, и прекратила разговор.

По факту совершенного группой неизвестных лиц преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

"Управление МВД России по г. Екатеринбургу предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить вас сделать перевод на якобы защищенный счет или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки, которые указаны на обратной стороне банковской карты либо на сайте кредитной организации", — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.