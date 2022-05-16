Мужчина, напавший на флориста в Екатеринбурге, может получить 10 лет колонии

Екатеринбуржец признал вину в совершении преступления в полном объеме. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины 1996 года рождения, который напал на флориста с металлической трубой и ограбил ее. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ночью 21 февраля 2022 года мужчина играл в азартные игры в букмекерской конторе. Когда его деньги закончились, он решил ограбить кого-нибудь, чтобы продолжить играть. Для этого он пришел на автобусную остановку "Таватуйская", где находился цветочный павильон.

Мужчина постучался в дверь, затем заглянул в сам павильон, где находилась одна девушка-флорист. После этого он нашел кусок металлической трубы, спрятал ее и надел медицинскую маску в целях конспирации. Он вернулся в павильон, вновь постучался в дверь, девушка открыла ему дверь, и мужчина начал угрожать ей, требуя отдать деньги из кассы. Флорист отказалась, после чего мужчина схватил ее за руку и ударил трубой в область предплечья, а также начал угрожать расправой. Девушка отдала екатеринбуржцу оставшиеся в кассе 9 850 рублей, и мужчина скрылся.

Правоохранительные органы нашли и задержали мужчину — он признал вину в совершении преступления в полном объеме.

Игромана обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия), что грозит сроком до 10 лет лишения свободы. Дело было направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.