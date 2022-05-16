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Общество / Суды и криминал
16 мая 2022, 13:56

Свердловский Роспотребнадзор выиграл суд с организаторами концерта группы "Руки Вверх!"

  Ирина Якино
Суд

Купившим билеты, но не попавшим на мероприятие, выплатят компенсации. Фото: Алексей Кунилов

Организатора концерта группы "Руки Вверх!" в Екатеринбурге обязали выплатить компенсацию жителям, которые купили билеты, но не попали на мероприятие. 

Напомним, концерт группы "Руки Вверх!" должен был пройти в Екатеринбурге 20 июня 2020 года. Однако в планы вмешался коронавирус. По решению главы региона в Свердловской области были отменены массовые мероприятия. Запланированный концерт перенесли на 3 июля 2021 года. Однако и в июле фанаты группы "Руки Вверх!" не смогли увидеть любимых исполнителей — мероприятие вновь перенесли теперь уже на 4 июня 2022 года. На этот раз решение принял организатор — ООО "Тур". При этом эпидемиологическая ситуация в регионе позволяла провести концерт с небольшими ограничениями (допустимо занять 75% вместимости площадки). 

Свердловчане, 46 человек, купивших билеты, посчитали, что их права нарушили. Тем более, что в других регионах РФ организатор подобные мероприятия в этот период проводил. Но требования покупателей о возврате денежных средств в добровольном порядке организатором удовлетворены не были. Тогда к делу подключилось управление Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Сотрудники ведомства обратились в суд, который обязал ООО "Тур" вернуть свердловчанам полную стоимость билетов. Теперь это решение могут использовать и другие жители области, которые также не попали на концерт группы “Руки вверх!”. Они могут ссылаться на него при подаче собственного иска в суд.

Областная газета Свердловской области

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