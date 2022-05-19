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Общество / Суды и криминал
19 мая 2022, 16:47

Екатеринбуржец отсудил у врача компенсацию за публикацию его фотографий после пересадки волос

суд

Ответчик заплатит 10 тысяч 300 рублей. Фото: Алексей Кунилов

Житель Екатеринбурга получит компенсацию морального вреда от врача, который опубликовал на сайте клиники фотографии клиента без его согласия. Ответчик заплатит 10 тысяч 300 рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, мужчина обратился к врачу за косметологической услугой по пересадке волос в 2017 году. Для контроля процедуры были сделаны фотографии до и после, однако о публикации этих фотографий на сайте клиники мужчину не предупредили. Через некоторое время екатеринбуржец обнаружил свои фотографии с подписью "Пациент Ф".

Клиент обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, так как посчитал, что клиника нарушила врачебную тайну, опубликовав его снимки. Он требовал взыскать с ответчика 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и еще 100 тыс. рублей за разглашение факта обращения гражданина в клинику.

Кировский суд удовлетворил требования истца частично, взыскав 10 тыс. рублей компенсации и 300 рублей госпошлины. Но истца такое решение не удовлетворило, и он попытался обжаловать его в Свердловском областном суде. По итогам рассмотрения иска суд второй инстанции оставил решение Кировского суда без изменений. Решение уже вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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