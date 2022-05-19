Мошенники заставили екатеринбурженку продать квартиру и отправить им 3,5 млн рублей

Кибермошенники начали использовать новую схему обмана людей. Фото: Алексей Кунилов

Кибермошенники начали использовать новую схему обмана людей — они представляются сотрудниками прокуратуры и сообщают жертвам о том, что на их недвижимость якобы наложен арест. Таким образом аферисты заставили 74-летнюю жительницу Екатеринбурга продать квартиру за 3,5 млн рублей и отправить им деньги.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, женщина являлась собственником квартиры в центре города, на набережной Рабочей молодежи. В конце прошлого года ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся работником прокуратуры, и сказал, что на квартиру женщины наложен арест в связи с долгами по кредитам. Неизвестный предложил женщине продать квартиру для оплаты долгов.

В апреле уже текущего года екатеринбурженка оформила сделку купли-продажи и получила всю сумму наличными, а затем перевела деньги на счет мошенников. Жертву убедили, что после погашения долга по кредиту договор купли-продажи будет аннулирован, и средства будут ей возвращены. Однако после перевода средств "сотрудник прокуратуры" перестал выходить на связь — тогда женщина поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

"Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и напоминает, что нельзя переводить деньги на какие-либо счета, указанные неизвестными по телефону или через интернет. При поступлении звонков с просьбой осуществить переводы денег необходимо незамедлительно прекратить разговор и самостоятельно перепроверить информацию в учреждении, от имени которого вам звонили", — напоминают в МВД.