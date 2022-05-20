Темы дня

Общество / Суды и криминал
20 мая 2022, 16:45

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о продаже жителям Эльмаша несуществующих квартир

  Юлия Пастух
Стройка

Общая сумма ущерба составила 50 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура утвердила обвинение по еще одному уголовному делу в отношении строительного мошенника Владимира Воробьева из Екатеринбурга. Он собирал у людей деньги на строительство дома и последующую продажу квартир в нем.

По версии следствия, мужчина сообщал потенциальным покупателям о возможности приобретения квартир в квартале улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова в Екатеринбурге, обманывая при этом о получении в ближайшее время разрешения на строительство и возведении на данном участке многоквартирного дома.

В целом в период 2012–2015 годов злоумышленник оформил 38 сделок по покупке квартир, в том числе путем заключения договора процентного займа. Общая сумма ущерба составила 50 млн рублей.

Как ранее писала "Областная газета", в феврале 2017 года мужчина уже был осужден на 6 лет лишения свободы за хищение более 594 млн рублей под предлогом продажи квартир в многоквартирных домах, построенных на землях, предназначенных для ИЖС.

Читайте также:

С 2017 года семь недобросовестных застройщиков осуждены на реальные сроки и один получил срок условно.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.05.2022, 18:20 / Общество
Россия создала штаб для восстановления освобожденных регионов Украины
20.05.2022, 17:15 / Общество
В Екатеринбурге 11 июня перекроют развязку на дублере Сибирского тракта
20.05.2022, 17:13 / Культура
В столице Урала наградили победителей IV Международного конкурса карикатуры "Евразия"
20.05.2022, 17:06 / Культура
В Екатеринбурге создали первый виртуальный Музей эвакуации
20.05.2022, 16:47 / Общество
В России могут снять возрастные ограничения для военных-контрактников