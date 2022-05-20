В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о продаже жителям Эльмаша несуществующих квартир

Общая сумма ущерба составила 50 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура утвердила обвинение по еще одному уголовному делу в отношении строительного мошенника Владимира Воробьева из Екатеринбурга. Он собирал у людей деньги на строительство дома и последующую продажу квартир в нем.

По версии следствия, мужчина сообщал потенциальным покупателям о возможности приобретения квартир в квартале улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова в Екатеринбурге, обманывая при этом о получении в ближайшее время разрешения на строительство и возведении на данном участке многоквартирного дома.

В целом в период 2012–2015 годов злоумышленник оформил 38 сделок по покупке квартир, в том числе путем заключения договора процентного займа. Общая сумма ущерба составила 50 млн рублей.

Как ранее писала "Областная газета", в феврале 2017 года мужчина уже был осужден на 6 лет лишения свободы за хищение более 594 млн рублей под предлогом продажи квартир в многоквартирных домах, построенных на землях, предназначенных для ИЖС.

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