Лжесотрудники Центробанка обворовали уральца на 1,5 миллиона

Мужчине сообщили, что по его лицевому счету оформляется кредит. Фото: Алексей Кунилов

Житель Верхней Пышмы рассказал полиции, что ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Собеседник сообщил, что кто-то получил доступ к лицевому счету уральца, после чего перенаправил звонок на свою "коллегу" по банку.

Девушка пояснила, что по лицевому счету оформляется кредит без ведома владельца и предложила выполнить ряд действий по сохранению денег.

Позже потерпевшему вновь поступил звонок с неизвестного номера — в этот раз мужчина, который при разговоре представился сотрудником одной из силовых структур, сообщил, что если уралец сомневается в правдивости их слов, то он может воспользоваться поисковиком на своем телефоне и посмотреть, кому принадлежит номер. Зайдя в поисковую систему Google, мужчина убедился, что номер звонившего принадлежит ФСБ. После этого с ним вновь связалась лжесотрудница банка и пояснила, что деньги нужно перевести на безопасный счет.

В итоге потерпевший перевел с банковской карты на так называемый безопасный счет 500 тысяч рублей. После чего по указанию мошенников в нескольких онлайн-банках оформил кредитные займы на общую сумму более 1 миллиона рублей. Впоследствии мужчина обналичил деньги в одном из банков Верхней Пышмы и переводил их частями на счет банка, указанного мошенниками.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, на днях правоохранителипредупредили свердловчан о мошенниках, которые под видом сотрудников МЧС России предлагают различные услуги по пожарной безопасности. На территории страны зарегистрировано уже несколько подобных случаев.