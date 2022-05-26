ЦБ рассказал о новой схеме "обман на обмане"

Злоумышленники предлагают получить компенсацию, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Фото: Павел Ворожцов

Банк России раскрыл новую схему обмана граждан, теперь жертвам злоумышленников обещают помочь получить денежные компенсации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

"Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане", — объяснил Вадим Уваров.

С начала мая была инициирована блокировка 38 подобных ресурсов в сети Интернет, предлагающих различные "компенсации", в том числе возврат украденных мошенниками денег.