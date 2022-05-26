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26 мая 2022, 16:30

Екатеринбуржцу, который сбил пятерых человек, назначили 7 лет колонии

Сергей Суворов

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Сергея Суворова, который, находясь за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения, столкнулся с другой машиной и сбил пятерых пешеходов. Ему дали 7 лет колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства гособвинитель представил доказательства того, что 11 мая 2021 года около 21:00 Сергей Суворов, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на автомобиле Seat Leon по крайней левой полосе проспекта Ленина со средней скоростью 63,8 км/ч. Пересекая на красный сигнал светофора перекресток с улицей Мамина-Сибиряка он врезался в автомобиль Toyota Camry, из-за чего Seat изменил направление и сбил пятерых пешеходов:  мужчину, трех женщин и ребенка. 

Мужчина и несовершеннолетний мальчик получили тяжелые травмы, а одна из женщин скончалась.

Помимо 7 лет колонии общего режима суд запретил Сергею Суворову заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Кроме того, в пользу пострадавшего ребенка с виновника аварии было взыскано 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

Областная газета Свердловской области

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Екатеринбуржцу, который сбил пятерых человек, назначили 7 лет колонии