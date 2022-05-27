Google пригрозили миллионным штрафом за повторный отказ локализовать данные россиян

Компания может заплатить до 18 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Роскомнадзор зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google за повторный отказ в локализации данных россиян на территории РФ.

Протокол в настоящее время зарегистрировал Мировой суд Таганского района Москвы. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 6 до 18 млн рублей, передает "Интерфакс".

Судебное заседание назначено на 16 июня.

Напомним, в начале апреля Роскомнадзор ввел в отношении Google ограничения экономического и информационного характера - на территории РФ запретили рекламу Google LLC и ее информационных ресурсов. Помимо запрета на рекламу Google обязали информировать пользователей в поисковых системах о нарушении иностранным лицом российского законодательства.