Google пригрозили миллионным штрафом за повторный отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google за повторный отказ в локализации данных россиян на территории РФ.
Протокол в настоящее время зарегистрировал Мировой суд Таганского района Москвы. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 6 до 18 млн рублей, передает "Интерфакс".
Судебное заседание назначено на 16 июня.
Напомним, в начале апреля Роскомнадзор ввел в отношении Google ограничения экономического и информационного характера - на территории РФ запретили рекламу Google LLC и ее информационных ресурсов. Помимо запрета на рекламу Google обязали информировать пользователей в поисковых системах о нарушении иностранным лицом российского законодательства.