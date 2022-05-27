Екатеринбурженка предстанет перед судом за попытку продать съемную квартиру

Женщина подделала выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении злоумышленницы, которая пыталась продать арендованную квартиру.

Обвиняемая с использованием компьютерной техники изготовила поддельный документ — выписку из Единого государственного реестра недвижимости на квартиру, в которой проживала по договору найма, внеся сведения о наличии у нее права собственности на жилое помещение.

После этого женщина опубликовала объявление о продаже квартиры по заниженной цене. Договорившись об условиях сделки, покупатель передал авансовый платеж в счет оплаты договора купли-продажи в размере 50 тыс. рублей. Однако, позднее он обратился в правоохранительные органы из-за возникших сомнений в законности документов.

Женщина была задержана сотрудниками полиции в момент передачи ей оставшейся части денежных средств.