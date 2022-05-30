Сегодня американке, подозреваемой в поджоге Lexus в Екатеринбурге, наденут спецбраслет

По решению суда 30 мая на руку подозреваемой наденут специальный браслет. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на американку, подозреваемую в поджоге Lexus NX 200 в столице Урала, наденут электронный браслет. Ранее 48-летнюю женщину задержали в Кольцово. По решению суда ее отправили под домашний арест.

Суд Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга отправил уроженку Екатеринбурга Елену Тейлор, имеющую двойное гражданство и проживающую в США, под домашний арест на 28 суток. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, женщина будет находиться в доме знакомого мужчины в Верхней Салде.

"30 мая на руку подозреваемой наденут специальный браслет в соответствии с той мерой пресечения, которую избрал Орджоникидзевский суд. У сыщиков есть основания предполагать, что фигурантка может предпринять меры, чтобы покинуть пределы Российской Федерации. Несмотря на то, что суд не увидел таких оснований", — сказал Валерий Горелых.