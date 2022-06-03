Екатеринбурженку, выпрыгнувшую с балкона с ребенком на руках, направили на лечение

Благодаря вовремя оказанной медпомощи ребенок выжил. Фото: Павел Ворожцов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение женщину, которая взяла малолетнего сына на руки и выпрыгнула с балкона третьего этажа.

В результате падения она травмировалась и потеряла сознание, ребенку своевременно оказали медицинская помощь, благодаря чему он тоже выжил.

Согласно заключению комиссии экспертов, молодая женщина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.

Екатеринбурженку отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.