Екатеринбурженку, выпрыгнувшую с балкона с ребенком на руках, направили на лечение

Чкаловский районный суд Екатеринбурга направил на принудительное лечение женщину, которая взяла малолетнего сына на руки и выпрыгнула с балкона третьего этажа.
В результате падения она травмировалась и потеряла сознание, ребенку своевременно оказали медицинская помощь, благодаря чему он тоже выжил.
Согласно заключению комиссии экспертов, молодая женщина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.
Екатеринбурженку отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.