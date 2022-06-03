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Общество / Суды и криминал
3 июня 2022, 13:48

В Москве завершили расследование дела о похищении миллиардов у хоккеиста Александра Радулова

  Юлия Пастух
Александр Радулов

Зарплата хоккеиста поступала на счет банка с 2008 года. Фото: пресс-служба клуба "Dallas Stars"

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, похитивших 1,5 млрд рублей у уроженца Нижнего Тагила, воспитанника хоккейной школы нижнетагильского "Спутника", бывшего игрока "Dallas Stars" Александра Радулова.

Дело об особо крупном мошенничестве по Северному округу Москвы было возбуждено в октябре 2018 года. По версии следствия, деньги похищались по стандартной схеме — путем выдачи кредитов фиктивным компаниям, пишет "Коммерсантъ".

В издании отмечают, с 2008 года на счет в банке в течение 8 лет поступала зарплата Александра Радулова. В апреле 2015 года у Транснационального банка была отозвана лицензия. На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд рублей агентcтво по cтрахованию вкладов cмогло выплатить лишь около 6 млрд. Вероятно, большую чаcть денег вернули и Александру Радулову. В поданном в марте 2022 года иcке в Арбитражный cуд Моcквы он требует взыcкать лишь около 255 млн руб.

Областная газета Свердловской области

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