В Москве завершили расследование дела о похищении миллиардов у хоккеиста Александра Радулова

Зарплата хоккеиста поступала на счет банка с 2008 года. Фото: пресс-служба клуба "Dallas Stars"

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка, похитивших 1,5 млрд рублей у уроженца Нижнего Тагила, воспитанника хоккейной школы нижнетагильского "Спутника", бывшего игрока "Dallas Stars" Александра Радулова.

Дело об особо крупном мошенничестве по Северному округу Москвы было возбуждено в октябре 2018 года. По версии следствия, деньги похищались по стандартной схеме — путем выдачи кредитов фиктивным компаниям, пишет "Коммерсантъ".

В издании отмечают, с 2008 года на счет в банке в течение 8 лет поступала зарплата Александра Радулова. В апреле 2015 года у Транснационального банка была отозвана лицензия. На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд рублей агентcтво по cтрахованию вкладов cмогло выплатить лишь около 6 млрд. Вероятно, большую чаcть денег вернули и Александру Радулову. В поданном в марте 2022 года иcке в Арбитражный cуд Моcквы он требует взыcкать лишь около 255 млн руб.