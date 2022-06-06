Начальника службы безопасности транспортной компании Екатеринбурга будут судить за взятку

Мужчина получил взятку общей суммой 100 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении начальника службы безопасности ГУП "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта", который подозревается в коррупционном преступлении. Мужчина получил взятку общей суммой 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с 2017 года обвиняемый занимает пост начальника службы безопасности транспортного предприятия и руководителя по обеспечению безопасности объектов транспорта.

В начале 2021 года ГУП "СООПА" заключил контракт с другим юрлицом на обеспечение безопасности на одном из екатеринбургских автовокзалов. В этот момент у обвиняемого появилась идея незаконного заработка: он потребовал от начальника юрлица выплатить определенную сумму за то, что он не будет выявлять нарушения в деятельности юридического лица. С февраля по июнь прошлого года начальник службы безопасности получил несколько взяток на общую сумму 100 тысяч рублей.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя). Уголовное дело будет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Следственные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении взяткодателя, так как он раскаялся и оказывал содействие в расследовании.