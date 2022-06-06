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Общество / Суды и криминал
6 июня 2022, 16:08

Полиция предупреждает: легкий заработок может закончиться лишением свободы

деньги и наручники

Зачастую люди даже не знают, чем именно они занимаются. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

ГУ МВД России по Свердловской области напоминает жителям региона: подработки у сомнительных личностей могут довести до тюрьмы. В последнее время участились случаи, когда мошенники предлагают молодым людям заработать, вовлекая их в преступную схему.

Например, для реализации одного из самых популярных способов обмана пенсионеров — звонка с просьбой передать деньги, чтобы откупить ребенка, якобы попавшего в аварию, от уголовной ответственности — аферисты часто привлекают на работу курьеров. Эти люди приходят на указанные адреса, забирают у жертвы пакет с деньгами, а затем передают его злоумышленнику. 

Зачастую "доставщики" даже не знают, чем именно они занимаются. 

"Тут же начинаются слезные рыдания и спектакли типа: "Я не такой (ая), меня попросили всего лишь забрать сверток. О том, что там деньги, я не знал". Но, как известно, слезами горю не поможешь. Незнание закона, не освобождает от ответственности", — подчеркнул пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Только в 2022 году полицейские зарегистрировали порядка 200 случаев обмана пенсионеров под видом ДТП. Было задержано 19 курьеров — 13 из них уже были судимы, 4 человека были студентами, еще 2 — военнослужащими. Доставщикам в качестве гонорара предлагают от 5% до 10% от похищенной суммы.

"Соучастником преступления также автоматически становится и водитель транспортного средства, который развозит по точкам курьера. Итог подобной подработки всегда один — до 10 лет лишения свободы. И слезы крокодиловы в таких случаях не помогут избежать судимости и тюремных нар", — подытожил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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