Темы дня

Общество / Суды и криминал
7 июня 2022, 19:41

На Среднем Урале потребительские кооперативы обманули около 2 тысяч человек

  Юлия Пастух
Люди отдают деньги

Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств граждан, вложивших деньги в потребительские кооперативы "Народный капитал".

По предварительной информации, общее количество пострадавших составляет свыше 1,6 тыс. человек.

"Установлено, что с 2018 года кооперативы заключали на территории Свердловской области договоры приема личных сбережений граждан с обязательством выплаты процентов за пользование деньгами, которые впоследствии похищали", — сообщили в прокуратуре.

Общая сумма ущерба составляет более 1 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество). Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2022, 19:41 / Общество
На Среднем Урале потребительские кооперативы обманули около 2 тысяч человек
07.06.2022, 19:16 / Политика
В России приняли законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека
07.06.2022, 18:03 / Экономика
За месяц заявления на льготную ипотеку под 5% подали 260 свердловских IT-специалистов
07.06.2022, 18:01 / Культура
Сергей Безруков проводит прослушивание на Свердловской киностудии. Фото
07.06.2022, 17:37 / Общество
Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией