На Среднем Урале потребительские кооперативы обманули около 2 тысяч человек

Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств граждан, вложивших деньги в потребительские кооперативы "Народный капитал".

По предварительной информации, общее количество пострадавших составляет свыше 1,6 тыс. человек.

"Установлено, что с 2018 года кооперативы заключали на территории Свердловской области договоры приема личных сбережений граждан с обязательством выплаты процентов за пользование деньгами, которые впоследствии похищали", — сообщили в прокуратуре.

Общая сумма ущерба составляет более 1 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество). Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей.