В Новоуральске изъяли 25 тысяч пачек нелегальных сигарет

Возбуждено уголовное дело. Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

Новоуральские полицейские изъяли из сети павильонов 25 000 пачек немаркированной табачной продукции на сумму 2,8 миллиона рублей. Вещественные доказательства были помещены в камеру хранения городского отделения МУ МВД России.

Нелегальными поставками занимались две женщины.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России по Новоуральску задержали одну из них при закупе и перегрузке немаркированной табачной продукции в свой автомобиль. В ходе дальнейшей проверки был обнаружен склад с крупной партией аналогичных пачек сигарет, принадлежащей злоумышленницам.

Видео: ТВ ГУ МВД

"В отношении женщин 4 июня возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 6 лет", — отметил полковник Горелых.