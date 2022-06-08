В Екатеринбурге будут судить экс-почетного консула Сейшельских островов за вывод валюты за рубеж

Общая сумма переводов составила 116,5 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов и его супруги, которые обвиняются в выводе валюты за рубеж в особо крупном размере.

По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, с 2016 по 2018 год обвиняемые совершили порядка 50 банковских операций по переводу средств в евро и долларах США на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии. Общая сумма переводов составила в рублевом эквиваленте 116,5 миллионов.

Как выяснили следователи ГСУ, злоумышленники заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг.

"Подследственных подозревают в нелегальном выводе из оборота валюты с привлечением сторонней кредитной организации, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", — рассказал полковник Горелых.

Рассмотрение дела длилось девять месяцев. Материалы по уголовному делу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В случае признания вины подозреваемых, их может ожидать наказание до десяти лет лишения свободы.