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Общество / Суды и криминал
9 июня 2022, 11:35

Два подростка отправятся под суд за разбойное нападение на продавщицу в селе Байкалово

суд

Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Байкаловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей 14 и 15 лет. Они обвиняются в разбойном нападении на женщину-продавца.

По версии следствия, 20 марта подростки договорились о совершении преступления. Один из них должен был предоставить другому молоток — орудие совершения преступления, а также проверить и убедиться в отсутствии покупателей в магазине. Второй же — совершить нападение на продавца и похитить денежные средства и другое имущество.

Само нападение произошло вечером 21 марта. Продавщице было нанесено не менее 10 ударов по голове и телу молотком, а также руками и ногами. После этого обвиняемый похитил кассовый аппарат с деньгами, сигареты и имущество женщины.

В результате совершенного преступления владельцу магазина и продавцу причинен ущерб на общую сумму более 22 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу.

Областная газета Свердловской области

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