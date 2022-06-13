В Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего у пенсионеров 1,3 млн рублей

Мужчина обманывал пенсионеров в возрасте от 80 лет. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Сотрудники МВД Нижнего Тагила задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в совершении 8 преступлений мошеннического характера. Он похитил у пенсионеров порядка 1,3 млн рублей.

В конце мая на территории города участились случаи мошеннических схем, когда у пенсионеров вымогали деньги под предлогом отказа от возбуждения уголовного дела в отношении их детей или внуков, которые якобы стали виновниками ДТП. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские заметили, что один и тот же мужчина попадал в поле зрения камер видеонаблюдения в разных районах города.

Подозреваемый был задержан и доставлен в МУ МВД "Нижнетагильское" для разбирательства. Было установлено, что молодой человек ранее был судим за грабеж, разбой и умышленное причинение вреда здоровью. Во время допроса он выразил желание сотрудничать со следствием, чтобы получить смягчение наказания.

Мужчина обманывал пенсионеров в возрасте от 80 лет. Каждая из жертв передала мошеннику от 100 до 300 тыс. рублей.

"Всем потерпевшим звонили от лица родственников, которые якобы спровоцировали ДТП, в результате которых пострадали люди и сами виновники. По сценарию "виновник" предавал трубку "сотруднику полиции", который требовали передачи 900 тысяч рублей, в противном случае родственник попадет в тюрьму. Позже соглашались на меньшую сумму, которая имелась у пенсионеров в наличии, требуя приготовить пакет с денежными средствами, и передать мужчине, который позже приедет", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении афериста возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемого поместили под стражу.