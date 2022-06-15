Суд Екатеринбурга отпустил Дмитрия Лошагина по УДО

По состоянию на 15 июня 2022 года, осужденный не отбыл 1 год 6 месяцев и 16 дней. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного за убийство жены Дмитрия Лошагина об УДО. Прокуратура в течение 10 дней изучит постановление суда на наличие или отсутствие оснований для его обжалования.

Напомним, что фотограф Дмитрий Лошагин отбывает наказание сроком 9 лет 10 месяцев за убийство своей супруги, работавшей моделью. По состоянию на 15 июня 2022 года, осужденный не отбыл 1 год 6 месяцев и 16 дней.

Помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступал против удовлетворения ходатайства Дмитрия Лошагина, так как он не принес извинения потерпевшим и не признал вину в совершении преступления. Администрация исправительного учреждения также считает необходимым отказать осужденному в УДО, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После рассмотрения ходатайства 15 июня Чкаловский районный суд принял решение условно-досрочно освободить Дмитрия Лошагина от отбывания оставшейся части срока. Судебный акт в законную силу не вступил.

К слову, Дмитрий Лошагин уже не раз обращался с ходатайствами о замене реального заключения на УДО. Как писала "Областная газета", суд отказал фотографу в условно-досрочном освобождении в декабре 2019 года, а затем в октябре 2021 года. Убийца был осужден в 2015 году. Сначала он отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, затем его перевели в колонию № 10 Екатеринбурга.