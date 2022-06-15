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Общество / Суды и криминал
15 июня 2022, 17:31

В Новоуральске задержали торговца контрафактным алкоголем и табачной продукцией

Продукция

Из двух гаражей, принадлежащих нарушителю, было изъято продукции на сумму почти в 2,5 млн рублей. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Полицейскими ЗАТО Новоуральск был задержан мужчина 1983 года рождения, который незаконно поставлял в город контрафактную алкогольную, спиртосодержащую и табачную продукцию. Из двух гаражей, принадлежащих нарушителю, было изъято продукции на сумму почти в 2,5 млн рублей.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Новоуральска в ходе оперативного мероприятия выяснили, что в одном из гаражей по улице Набережной поселка Верх-Нейвинск мужчина хранит большие запасы немаркированной продукции. Полицейские установили, что собственником гаража является местный житель, который сдавал его нарушителю, при этом владелец гаража не знал о том, что в его гараже хранится незаконный товар.

Пенсионер предоставил полицейским доступ к гаражу, в котором были обнаружены коробки с алкогольными напитками и табачными изделиями сомнительного происхождения. Позднее сотрудники МВД выяснили, что в пользовании у владельца продукции имеется еще один гараж на улице Сергея Дудина — там обнаружилась аналогичная партия.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, из гаражей изъяли 13 790 пачек немаркированных табачных изделий, 1 085 литров спиртосодержащей и 1 640 литров алкогольной продукции. 

В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение или сбыт товаров, продукции без маркировки". Также в ходе начавшейся проверки сыщиками будет установлено происхождение данного товара. Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 6 лет", — пояснил Валерий Горелых.

Областная газета Свердловской области

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