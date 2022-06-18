Темы дня

Общество / Суды и криминал
18 июня 2022, 14:52

На Химмаше отец выбросил своего сына из окна

полиция

Мужчина категорически отрицает факт причинения телесных повреждений сыну. Фото: Алексей Кунилов

Минувшей ночью в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга 41-летний пьяный мужчина выбросил 11-летнего сына из окна. Ребенок был доставлен в больницу.

После получения сообщения о происшествии на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД.

"Ранее судимый 41-летний мужчина, проживавший по указанному адресу со своей бывшей женой и сыном, доставлен в дежурную часть. Факт причинения телесных повреждений сыну он категорически отрицает. Пострадавший помещён в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев и участников конфликта", — рассказали "ОГ" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

В СУ СКР по Свердловской области также организовали процессуальную проверку по факту происшествия с целью выяснения всех обстоятельств. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена степень тяжести вреда здоровью ребенка. Проверку также организовала прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.06.2022, 14:52 / Общество
На Химмаше отец выбросил своего сына из окна
18.06.2022, 14:27 / Общество
Предупреждение о непогоде в Свердловской области продлили на 19 июня
18.06.2022, 14:01 / Общество
Уральские учёные ищут способы борьбы с растениями-пришельцами
18.06.2022, 13:32 / Общество
В России выявлено 3 382 новых случая заражения COVID-19
18.06.2022, 13:10 / Политика
Реготделение партии "Справедливая Россия — За правду" выбрало кандидата на выборы главы Среднего Урала