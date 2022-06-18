На Химмаше отец выбросил своего сына из окна

Мужчина категорически отрицает факт причинения телесных повреждений сыну. Фото: Алексей Кунилов

Минувшей ночью в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга 41-летний пьяный мужчина выбросил 11-летнего сына из окна. Ребенок был доставлен в больницу.

После получения сообщения о происшествии на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД.

"Ранее судимый 41-летний мужчина, проживавший по указанному адресу со своей бывшей женой и сыном, доставлен в дежурную часть. Факт причинения телесных повреждений сыну он категорически отрицает. Пострадавший помещён в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев и участников конфликта", — рассказали "ОГ" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

В СУ СКР по Свердловской области также организовали процессуальную проверку по факту происшествия с целью выяснения всех обстоятельств. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена степень тяжести вреда здоровью ребенка. Проверку также организовала прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга.