В Екатеринбурге будут судить организаторов группировки сутенеров

Гражданину Колосову грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники Следственного отдела ГУ МВД России по Свердловской области завершили расследование дела в отношении жителя Екатеринбурга, который подозревается в создании организованного преступного сообщества (ОПС) в период с 2018 по 2022 годы. Гражданину Колосову грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, члены ОПС обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, связанных в первую очередь с вымогательством и вовлечением девушек в занятие проституцией. У потерпевших под угрозой физической расправы в сумме было похищено около 10 млн рублей. Гражданам, которые пострадали от ОПС и обратились за помощью в полицию, оказывалась государственная защита.

Ни лидер преступного сообщества, ни его подельники вину в содеянном не признают. При этом представителям ОВД удалось собрать достаточный объем материалов, доказывающих причастность членов группировки к инкриминируемым им преступлениям.

"Действия организатора и сообщников квалифицированы полицейскими следователями по статьям 210 УК РФ — организация преступного сообщества, 240 УК РФ — вовлечение в занятие проституцией, 241 УК РФ — организация занятия проституцией, 309 УК РФ — подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, 163 УК РФ — вымогательство. <...> Материалы уголовного дела, в отношении предполагаемых организатора и его подельников, состоящего из 131 тома, из полиции направлены для рассмотрения по существу в суд", — пояснил Валерий Горелых.

Подозреваемым, в зависимости от роли в ОСП, грозит до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже подписала обвинительное заключение.