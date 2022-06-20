Мужчине, который выбросил сына из окна на Химмаше, предъявлено обвинение

Согласно ч.3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) отцу грозит до 11 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга предъявил обвинение 41-летнему ранее судимому мужчине, который выбросил 11-летнего сына из окна. Согласно ч.3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) отцу грозит до 11 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, в ночь на 18 июня в общежитии на ул. Дагестанской мужчина спровоцировал ссору со своей бывшей супругой, которая собиралась на работу. В какой-то момент дело дошло до физического насилия. 11-летний сын женщины вступился за маму, и женщине удалось выбежать на улицу, чтобы позвать помощь. После этого агрессия мужчины переключилась на ребенка.

Пытаясь найти безопасное место, мальчик вышел на балкон второго этажа. Однако мужчина в порыве ярости столкнул ребенка с балкона. При падении мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

"Ранее судимый 41-летний мужчина, проживавший по указанному адресу со своей бывшей женой и сыном, был задержан полицией на месте преступления. Как установили сотрудники полиции, задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством. Кроме того, фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство", — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Следователи продолжают проведение необходимых следственных мероприятий.