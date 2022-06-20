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Общество / Суды и криминал
20 июня 2022, 14:51

Мужчине, который выбросил сына из окна на Химмаше, предъявлено обвинение

Дом на Химмаше

Согласно ч.3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) отцу грозит до 11 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга предъявил обвинение 41-летнему ранее судимому мужчине, который выбросил 11-летнего сына из окна. Согласно ч.3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) отцу грозит до 11 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, в ночь на 18 июня в общежитии на ул. Дагестанской мужчина спровоцировал ссору со своей бывшей супругой, которая собиралась на работу. В какой-то момент дело дошло до физического насилия. 11-летний сын женщины вступился за маму, и женщине удалось выбежать на улицу, чтобы позвать помощь. После этого агрессия мужчины переключилась на ребенка.

Пытаясь найти безопасное место, мальчик вышел на балкон второго этажа. Однако мужчина в порыве ярости столкнул ребенка с балкона. При падении мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

"Ранее судимый 41-летний мужчина, проживавший по указанному адресу со своей бывшей женой и сыном, был задержан полицией на месте преступления. Как установили сотрудники полиции, задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством. Кроме того, фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство", — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Следователи продолжают проведение необходимых следственных мероприятий.

Областная газета Свердловской области

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