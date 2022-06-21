Судебные приставы болгаркой вскрыли дверь екатеринбуржца, задолжавшего по газу

Екатеринбуржец, проживающий по адресу ул. Мичурина, 54, сломал газопровод и на полгода оставил жителей подъезда без газа. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Екатеринбуржец, проживающий по адресу ул. Мичурина, 54, сломал газопровод и на полгода оставил жителей подъезда без газа. Судебным приставам пришлось вскрывать дверь в квартиру нарушителя, чтобы починить неисправность.

Мужчина спровоцировал утечку газа, из-за чего возобновить подачу голубого топлива в другие квартиры не представлялось возможным. Получать доступ в его квартиру и устранять неисправность пришлось через суд.

"Судебным приставом-исполнителем неоднократно выставлялось требование должнику о предоставлении доступа в квартиру для исполнения решения суда. В добровольном порядке екатеринбуржец доступ не предоставил. После игнорирования должником требований судебного пристава и решения суда, принято решение принудительно вскрыть двери в жилое помещение", — сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Когда приставы попали в жилище и обследовали его, они обнаружили нарушителя дома пьяным. На сломанный газопровод была поставлена заглушка, труба опломбирована. После устранения аварии в квартиры жильцов был пущен газ.