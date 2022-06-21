Темы дня

Общество / Суды и криминал
21 июня 2022, 11:32

Судебные приставы болгаркой вскрыли дверь екатеринбуржца, задолжавшего по газу

вскрытие двери

Екатеринбуржец, проживающий по адресу ул. Мичурина, 54, сломал газопровод и на полгода оставил жителей подъезда без газа. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Екатеринбуржец, проживающий по адресу ул. Мичурина, 54, сломал газопровод и на полгода оставил жителей подъезда без газа. Судебным приставам пришлось вскрывать дверь в квартиру нарушителя, чтобы починить неисправность.

Мужчина спровоцировал утечку газа, из-за чего возобновить подачу голубого топлива в другие квартиры не представлялось возможным. Получать доступ в его квартиру и устранять неисправность пришлось через суд.

"Судебным приставом-исполнителем неоднократно выставлялось требование должнику о предоставлении доступа в квартиру для исполнения решения суда. В добровольном порядке екатеринбуржец доступ не предоставил. После игнорирования должником требований судебного пристава и решения суда, принято решение принудительно вскрыть двери в жилое помещение", — сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Когда приставы попали в жилище и обследовали его, они обнаружили нарушителя дома пьяным. На сломанный газопровод была поставлена заглушка, труба опломбирована. После устранения аварии в квартиры жильцов был пущен газ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2022, 16:02 / Общество
Самозанятые в России смогут вставать на налоговый учет через портал "Госуслуги"
21.06.2022, 15:20 / Общество
В Екатеринбург вертолетом доставили двух недоношенных новорожденных
21.06.2022, 15:07 / Общество
Уральский школьник сдал ЕГЭ по физике и русскому языку на 200 баллов
21.06.2022, 15:06 / Общество
В Свердловской области в 2022 году появится 18 новых ФАПов
21.06.2022, 14:12 / Общество
Свердловская область направила в Макеевку девять КАМАЗов с гуманитарной помощью