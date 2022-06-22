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22 июня 2022, 11:41

Прокуратура обжалует решение суда об условно-досрочном освобождении Дмитрия Лошагина

Фемида

Дмитрию Лошагину оставалось отсидеть 1 год 6 месяцев и 16 дней. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подала апелляцию на решение Чкаловского районного суда, который отпустил по УДО фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену. Ему оставалось отсидеть 1 год 6 месяцев и 16 дней.

Прокуратура будет обжаловать решение суда первой инстанции через Свердловский областной суд. В своем постановлении представители прокуратуры указали, что районный суд учел не все обстоятельства при вынесении решения, а также назвали условно-досрочное освобождение Дмитрия Лошагина несправедливым.

"Согласно ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ, формальное отбытие осужденным установленной ч. 3 ст. 79 УК РФ части срока наказания не является безусловным основанием условно-досрочного освобождения. Не может служить основанием для условно-досрочного освобождения и тот факт, что осужденный на момент суда не имеет действующих взысканий, так как обязанность соблюдения режима отбывания наказания следует из приговора и требований уголовно-исполнительного законодательства", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, согласно сведениям исправительного учреждения, где Дмитрий Лошагин отбывал наказание, поведение осужденного характеризуется как удовлетворительное, а значит вывод об исправлении фотографа является необоснованным. Информация о раскаянии Дмитрия Лошагина также отсутствуют. В связи с этим прокурор считает, что осужденный нуждается в дальнейшем исправлении, и просит отменить решение суда первой инстанции об УДО.

Напомним, ходатайство осужденного за убийство жены Дмитрия Лошагина об УДО было удовлетворено 15 июня. 

Областная газета Свердловской области

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