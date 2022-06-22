Брянскому подростку грозит до 8 лет лишения свободы за "минирование" свердловских школ

Фото: Александр Зайцев

В Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из поселка Клетня, который сообщал о "минировании" торговых центров и учебных учреждений Свердловской, Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской областей и ряде других регионов.

Через мобильный телефон "лжеминер" отправил 32 электронных письма с соответствующими сообщениями в адрес органов ФСБ и МВД, передает СУ СКР по Брянской области.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено. Дело передано в суд.

Виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.

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