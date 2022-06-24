Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с огнестрельным ранением девочки на Среднем Урале

Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент в Свердловской области, в результате которого 11-летняя девочка получила огнестрельное ранение в голову. Фото: пресс-служба СК России

Начальник Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент в Свердловской области, в результате которого 11-летняя девочка получила огнестрельное ранение в голову. Глава СКР поручил доложить ему об итогах расследования происшествия.

Напомним, инцидент произошел 22 июня в Нижней Синячихе. Девочку в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Екатеринбург. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следователи совместно с сотрудниками МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому Михаилу Вячеславовичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ", — говорится на сайте СК России.