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Общество / Суды и криминал
24 июня 2022, 15:51

В Екатеринбурге задержали банду похитителей колес

Похитители колес

Своими действиями банда причинила владельцам авто ущерб на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Полицейские Екатеринбурга при поддержке бойцов "ГРОМ" провели в Верх-Исетском районе успешную операцию по задержанию членов группировки, похищавшей колеса автомобилей. Банда состояла из четырех местных жителей 1997, 2001 и 2002 годов рождения.

Двух преступников задержали с поличным на улице Петрова, когда они пытались снять колеса с автомобиля Land Rover директора коммерческой компании. Чаще всего похитители "разували" машины премиум-класса — Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Range Rover, однако нередко жертвами злоумышленников становились владельцы Honda, Toyota, Kia, Mazda. 

В полицию поступило около 30 заявлений о похищении колес. Своими действиями банда причинила владельцам авто ущерб на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей.

"Днем жулики подыскивали подходящие транспортные средства, а в период с 01:00 до 03:00 разукомплектовывали их, подставляя вместо колес кирпичи или тротуарную плитку. Ворованное хранилось на стоянке по улице Автомагистральной, где полицейские обнаружили и изъяли 15 комплектов похищенных колес, подготовленных для дальнейшей реализации. Идейный вдохновитель преступной группы по ходатайству сыщиков судом арестован. В отношении его подельников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. План по изобличению шайки воров разрабатывался под руководством начальника УУР главка полковника полиции Владимира Молодцова", — пояснил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

По его словам, часть найденных колес сыщики уже вернули законным владельцам. Оставшиеся колеса временно будут хранится в качестве вещественных доказательств.

Сейчас множественные уголовные дела по ст. 158 УК РФ, возбужденные отделами полиции, объединяются в одно производство, после чего оно будет направлено для расследования в ГУ МВД по Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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