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24 июня 2022, 16:53

В Красноуральске будут судить мать девочки, которая схватилась за оголенные провода и погибла

Суд

Женщина признала свою вину в полном объеме. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Красноуральска утвердила обвинение в отношении местной жительницы, которая не доглядела за своей двухлетней дочерью и допустила ее гибель. Ребенок схватился за оголенные провода.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в момент происшествия обвиняемая находилась в своей квартире по ул. Пригородной с малолетней дочерью. Женщина знала, что в квартире есть электропроводка под напряжением с неизолированными элементами. Мать никак не ограничила доступ к этой розетке, и девочка прикоснулась ладонью к проводам — в результате ребенок получил смертельную электротравму.

Жительница Красноуральска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина признала свою вину в полном объеме. Рассматривать дело будет Красноуральский городской суд.

Областная газета Свердловской области

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