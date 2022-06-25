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25 июня 2022, 17:50

Силовики задержали жителя Нижней Синячихи, который попал в голову 11-летней девочке из ружья

Обыск в доме

Стрелком оказался 49-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следователи совместно с полицейскими установили и задержали жителя села Нижняя Синячиха, который попал в голову 11-летней девочке из ружья. Обнаружить стрелка удалось по гильзе во дворе.

Напомним, инцидент произошел 22 июня. 

"Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Свердловской области задержали подозреваемого в причинении тяжких повреждений малолетней девочке. Несколько дней назад в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Синячиха с огнестрельным ранением головы госпитализирован ребенок 2011 года рождения. Вертолетом девочка была доставлена в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга", — рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Для расследования дела была создана следственная группа, куда кроме сотрудников территориального отдела СКР вошли следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области. Были установлены и допрошены очевидцы произошедшего, которые помогли установить сектор, откуда был произведен выстрел. Во время обхода дворов была обнаружена гильза. Это позволило назначить комплексную судебную экспертизу, благодаря которой была установлена причастность к преступлению конкретного лица.

Стрелком оказался 49-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

"По месту жительства данного гражданина проведен обыск с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для расследования. В отношении гражданина проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Сейчас выдвинутая им версия, в числе других, тщательно проверяется. С гражданином проведена проверка показаний на месте", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчине было предъявлено обвинение и его заключили под стражу. Сейчас следователи продолжают сбор доказательной базы о причастности жителя Нижней Синячихи к травмированию ребенка.

Отметим, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах расследования происшествия.

Областная газета Свердловской области

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