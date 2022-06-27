Свердловские приставы арестовали автомобиль алиментщика, пока он сидел в спецприемнике

Накопивший 100 тысяч рублей долга по алиментам свердловчанин получил 10 суток ареста и лишился автомобиля.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, по решению суда мужчина должен был выплачивать дочери 2013 года рождения алименты в размере одного прожиточного минимума, однако делать этого не стал, при этом скрывался — часто менял место жительства.
Когда алиментщик в очередной раз вернулся в Екатеринбург, где ранее проживал, приставы привлекли его к административной ответственности — суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.
Должник прибыл к месту отбывания наказания на своем автомобиле Geely MK. Мужчину заключили под стражу, а машину арестовали. Если в ближайшее время свердловчанин не начнет выплачивать долг, транспортное средство передадут на реализацию.
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