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Общество / Суды и криминал
27 июня 2022, 11:18

Свердловские приставы арестовали автомобиль алиментщика, пока он сидел в спецприемнике

  Юлия Пастух
ИК

Фото: Александр Зайцев

Накопивший 100 тысяч рублей долга по алиментам свердловчанин получил 10 суток ареста и лишился автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, по решению суда мужчина должен был выплачивать дочери 2013 года рождения алименты в размере одного прожиточного минимума, однако делать этого не стал, при этом скрывался — часто менял место жительства.

Когда алиментщик в очередной раз вернулся в Екатеринбург, где ранее проживал, приставы привлекли его к административной ответственности — суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Должник прибыл к месту отбывания наказания на своем автомобиле Geely MK. Мужчину заключили под стражу, а машину арестовали. Если в ближайшее время свердловчанин не начнет выплачивать долг, транспортное средство передадут на реализацию.

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Областная газета Свердловской области

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