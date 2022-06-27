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Общество / Суды и криминал
27 июня 2022, 18:15

МУП Качканара выплатит свыше 800 тысяч упавшему в канализацию ребенку

  Юлия Пастух
Открытый люк

Фото: Павел Ворожцов

МУП Качканара "Городские энергосистемы" выплатит свыше 800 тысяч рублей девочке, которая провалилась в открытый люк.

ЧП произошло 22 января 2021 года. Девочка гуляла с друзьями, строила снежные замки. В какой-то момент резко провалилась в открытый люк действующего коллектора. При падении ребенок получил перелом левой лопатки со смещением. Стоит отметить, девочка до сих пор проходит лечение, постоянно посещая медицинские учреждения.

"По результатам проверки прокурор обратился в Качканарский городской суд с исковым заявлением о взыскании с МУП Качканарского городского округа "Городские энергосистемы" материального ущерба и компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней. Исковые требования удовлетворены", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Областная газета Свердловской области

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