В Екатеринбурге будут судить риелтора, которая обогатилась на 41 миллион за счет своих знакомых

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении риелтора, которую обвиняют в хищении 41 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2016 по 2019 год женщина, имея репутацию добросовестного заемщика, заняла у своих знакомых деньги под проценты, но возвращать их не собиралась.

"В целях придания правомерного вида своим преступным действиям, а также создания у потерпевших ложного чувства уверенности в возврате денежных средств злоумышленница писала расписки о получении денег либо частично выплачивала проценты за полученные займы", — сообщает региональная прокуратура.

За 4 года обвиняемая обманула 16 человек на общую сумму более 41 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.