В Серове задержали водителя, насмерть сбившего ребенка. Видео

Фото: Скриншот с видео ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники уголовного розыска задержали 56-летнего водителя из Серова, который насмерть сбил ребенка и скрылся.

Выяснилось, что сбежавший с места ДТП водитель бросил автомобиль на парковке у магазина, переоделся и уехал на автобусе в Краснотурьинск. Вернулся поздним вечером на попутке, зашел в магазин, где его задержала полиция.

"Мужчина пояснил, что причина его побега — страх ответственности. После задержания была проведена процедура медосвидетельствования, которая выявила у него состояние опьянения — 0,080 мг/л. Со слов водителя, он выпил банку пива уже после ДТП", — сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Личность погибшего мальчика также установили. Ребенок вместе с родителями гостил у бабушки, и его отпустили погулять.

Видео: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте напротив дома № 56 на проспекте Серова днем 29 июня. От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой. Водитель с 1 января на 19 месяцев был лишен прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.