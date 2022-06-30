Сотрудник мобильного оператора из Екатеринбурга получил срок за махинации с сим-картами

Фото: Владимир Мартьянов

УФСБ по Свердловской области пресекло махинации работника офиса продаж одного из крупных сотовых операторов, который за деньги подменял в базах данных идентификационные номера SIM-карт клиентов.

Такие действия открывали потенциальным злоумышленникам доступ к аккаунтам в банках и социальным сетям клиентов.

"В конце 2020 года 25-летнийпредставитель компании неоднократно осуществлял доступ к закрытой информационной базе оператора связи и вносил изменения в информацию, содержащуюся в биллинговой системе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело", — сообщили в УФСБ по Свердловской области.

Ленинский районный суд приговорил мужчину к трем годам заключения условно с лишением права заниматься деятельностью в отрасли связи в течение одного года.