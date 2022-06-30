Мошенница украла у пенсионеров более 800 тысяч под предлогом покупки продуктов

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении 62-летней жительницы Омска, которая похитила 862 тыс. рублей у шести свердловских пенсионеров.

"С марта по апрель 2022 года женщина подходила к пенсионерам в Ленинском и Орджоникидзевском районе города и говорила, что их родственники заказали им продукты питания, за которые необходимо заплатить. Когда пожилые люди передавали деньги, мошенница скрывалась с места происшествия", — сообщили в областной прокуратуре.

По данным УМВД по Екатеринбургу, если у пожилых людей не оказывалось при себе денег, она заходила к ним в квартиры и воровала накопления.

"Как рассказала одна из пострадавших, мошенница подошла к ней и представилась знакомой дочери, которая якобы передала матери посылку с продуктами. Стоимость продуктов, по словам аферистки, составляла 30 тысяч рублей. Денег у пенсионерки с собой не было, и она пустила незнакомку к себе домой. Там аферистка нашла тайник с накоплениями и отвлекла внимание просьбой принести стул. Пока пенсионерка ходила в другую комнату, женщина забрала деньги и скрылась", — сообщили в правоохранительном ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.