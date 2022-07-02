Силовики задержали 50 человек в скандально известном баре столицы Урала

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сегодня ночью сотрудники екатеринбургской полиции доставили в отделение около 50 посетителей бара, на который регулярно жалуются горожане.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В профилактическом рейде заведения, расположенного по ул. Ленина, 49, приняли участие сотрудники ППС, ДПС, ПДН, участковые, представители уголовного розыска, наркоконтроля. Силовую поддержку предоставили бойцы спецподразделения "ГРОМ" управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области. Бар проверяли на соблюдение законов.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

"Для проверки в отдел полиции № 1 Кировского района доставили около 50 человек, в том числе 7 иностранцев. В отношении 14 лиц составлены административные протоколы: за мелкое хулиганство — 12, за распитие алкоголя в общественном месте. Один водитель был привлечен за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 5 человек были задержаны в административном порядке. Кроме того, сотрудники полиции выявили и задержали молодого человека, разыскиваемого за совершение кражи", — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.