Арестованная в России американская баскетболистка УГМК написала письмо Байдену

17 февраля этого года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево. Фото: БК "УГМК"

Американка Бриттни Грайнер, задержанная в России, написала письмо президенту США Джо Байдену. Спортсменку, которая последние семь лет играла за БК "УГМК", обвиняют по двум наркотическим статьям.

В своем письме, выдержки из которого опубликовала газета The Washington Post, баскетболистка попросила президента вернуть ее домой.

"Я понимаю, как много у вас дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и о других задержанных американцах, — написала Грайнер. — Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой. Я боюсь, что могу остаться здесь навсегда". Спортсменка также упомянула, что в 2020 году на президентских выборах голосовала за Байдена и верит в него.

Напомним, 17 февраля этого года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении таможенного контроля. В багаже баскетболистки, прилетевшей из Нью-Йорка, нашли 0,702 г гашишного масла, которое запрещено на территории РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы.

Кто такая Бриттни Грайнер: 31-летняя центровая считается сильнейшей баскетболисткой современности. В составе сборной США она выиграла две Олимпиады и два чемпионата мира. На клубном уровне спортсменка выступает за "Финикс Меркьюри" в женской НБА, где сезон длится с конца мая по начало октября, а в остальное время — за екатеринбургский БК "УГМК". С "лисицами", цвета которых Бриттни Грайнер защищает уже 7 лет, она выиграла четыре Евролиги и шесть чемпионатов России.

На просьбу прокомментировать письмо пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила The Washington Post: "Команда [Байдена] находится в постоянном контакте с семьей Бриттни, и мы продолжим работать, чтобы поддержать ее семью".

Ранее "Облгазета" писала, что 1 июля в Химкинском городском суде Московской области состоялось первое заседание по делу американской баскетболистки.