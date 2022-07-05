В Кушве будут судить женщину, обвиняемую в истязаниях дочери

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей Кунилов

Жительница Кушвы предстанет перед судом. Она обвиняется в истязании своей малолетней дочери.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, за период с июля 2020 по декабрь 2021 года установлено 9 фактов применения обвиняемой физического и психического насилия к дочери. Также женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности: не предоставляла ребенку одежду и обувь по сезону, оставляла девочку в неотапливаемых помещениях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования проведена судмедэкспертиза, осмотрены места происшествия, допрошен ряд свидетелей, обвиняемая и потерпевшая. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.