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Общество / Суды и криминал
8 июля 2022, 20:48

Мошенники стали звонить россиянам под видом службы поддержки сотовой связи

Комбинация цифр

Они представляются сотрудниками службы поддержки сотовой связи и просят людей набрать некую комбинацию цифр. Фото: Павел Ворожцов

Телефонные аферисты стали вводить в заблуждение людей новым способом. Они представляются сотрудниками службы поддержки сотовой связи и просят людей набрать некую комбинацию цифр.

Набранная комбинация подключает переадресацию звонков, текстовых сообщений и даже смс-кодов от банка на номер злоумышленника. Это позволяет аферистам получить доступ к управлению банковским счетом и похищать деньги со счетов доверчивых граждан.

"Мошенники могут использовать разные легенды — сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера", – сообщается в официальном telegram-канале Центробанка РФ.

Поэтому если вам позвонили с таким предложением, рекомендуют прервать разговор и позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, указанному на его официальном сайте.

Областная газета Свердловской области

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