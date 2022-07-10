Екатеринбургские полицейские устроили ночную облаву на бары и кальянные

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В ночь с 8 на 9 июля сотрудники МВД провели серию рейдов на улицах, в барах и кальянных Кировского, Ленинского и Верх-Исетского районов — они искали несовершеннолетних и выявляли нарушения закона.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

"Если выражаться языком героев популярного мультфильма "Маугли", то можно смело сказать, что "охота была славной". В ходе вечерней акции представители ОВД нагрянули в несколько торговых центров, три компьютерных клуба по улице Первомайской и на проспекте Ленина, а также в четыре кальянных SAXARA LOUNGE, Nua Smoke, "Сапфир" и Ni Hua Hua. Кроме того, тщательным проверкам подверглись площади, прилегающие к железнодорожному вокзалу, к Храму на Крови, киноконцертному театру "Космос", скверу имени Джавахарлала Неру, парку Основинский, Литературному кварталу, набережной городского пруда, ТЦ "Пассаж" и к другим объектам с массовым пребыванием людей", — сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В рейде участвовали сотрудники ППС, ПДН, ГИБДД, кинологи, а также общественники и бойцы спецподразделения "Гром".

По итогам проверки составлено 7 протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах, 19 протоколов за мелкое хулиганство и 10 протоколов за нарушение ПДД. 26 человек доставлены в дежурную часть для установления личностей. Изъято 147 литров алкоголя, который продавали без соответствующих документов.

"Чтобы стабилизировать криминогенную обстановку, уменьшить количество ЧП в общественных местах, в том числе с участием подростков и иностранных граждан, в столице Среднего Урала по указанию руководителя ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова такие ОПМ будут проводиться на регулярной основе", — отметил полковник Горелых.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу