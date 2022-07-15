Брянскому подростку дали 3 года условно за "минирование" свердловских школ

Лжеминер отправил 32 электронных письма с соответствующими сообщениями в адрес органов ФСБ и МВД. Фото: Алексей Кунилов

В Брянской области вынесли приговор 16-летнему подростку из поселка Клетня, который сообщал о "минировании" торговых центров и учебных учреждений Свердловской, Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской областей и в ряде других регионов.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Брянской области, подростку назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, через мобильный телефон лжеминер отправил 32 электронных письма с соответствующими сообщениями в адрес органов ФСБ и МВД.