Брянскому подростку дали 3 года условно за "минирование" свердловских школ

В Брянской области вынесли приговор 16-летнему подростку из поселка Клетня, который сообщал о "минировании" торговых центров и учебных учреждений Свердловской, Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской областей и в ряде других регионов.
По сообщению пресс-службы СУ СКР по Брянской области, подростку назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, через мобильный телефон лжеминер отправил 32 электронных письма с соответствующими сообщениями в адрес органов ФСБ и МВД.