В Екатеринбурге будут судить женщину, которая заработала на доверчивых людях более 4 миллионов рублей

На счету обвиняемой 33 эпизода мошенничества. Фото: УМВД Екатеринбурга

Следственным управлением УМВД России по Екатеринбургу завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 36-летней местной жительницы. На счету женщины числится 33 эпизодас общей суммой ущерба, превысившей 4 млн рублей.

"Злоумышленница предлагала людям приобрести у нее продукты питания по очень низкой стоимости, которые она якобы привезет от своих знакомых. Доверчивые "клиенты" соглашались и переводили на указанный ею счет денежные средства, после чего женщина переставала переходить на связь и обещанного не выполняла", — сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Кроме того, обвиняемая уговаривала людей брать в банках кредиты, а деньги отдавать ей.

"Обещала, что погасит кредиты самостоятельно, а людям выплатит вознаграждение. Мотивировала это тем, что ее товарищи из банка обязательно понизят процент. И при погашении займа она окажется даже в плюсе", — пояснили полицейские.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Мошенничество", передано в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:

Мошенница украла у пенсионеров более 800 тысяч под предлогом покупки продуктов.