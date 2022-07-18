В Екатеринбурге бизнесмен не доплатил энергетикам 195 млн рублей

Константина Кияткина суд признал виновным и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов

Сумма ущерба ресурсоснабжающих компаний составила 195 млн рублей. Именно столько организации недополучили от жителя Екатеринбурга Константина Кияткина, который контролировал финансы двух фирм по сбору коммунальных платежей от населения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предприниматель вместе с компаньоном основал: ООО "ГУП Газовые сети" и ООО "Расчетный центр". С помощью данных компаний Константин Кияткин собирал средства для коммунальных платежей с жителей уральской столицы и должен был их перечислять поставщикам услуг. Однако до них доходили не все деньги, а только небольшая часть. В итоге ресурсонабжающие организации недополучили 195 млн рублей в период с ноября 2017 по май 2019 года.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кияткина суд признал виновным и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбытием срока в колонии-поселении. Также предпринимателю предстоит выплатить 184 миллиона рублей в пользу потерпевших ресурсных организаций в рамках гражданского иска. Приговор не вступил в силу.