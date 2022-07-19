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Общество / Суды и криминал
19 июля 2022, 15:11

Участников конфликта со стрельбой на Крауля арестовали на 10 суток

  Юлия Пастух
СИЗО

Арестованы 8 задержанных. Фото: Александр Зайцев

Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрел сегодня административные протоколы задержания участников конфликта со стрельбой на ул. Крауля, 168Б.

Как сообщили в пресс-службе суда, восьми задержанным назначили по 10 суток административного ареста.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть в 22:30 17 июля. На место были направлены наряды полиции, представители подразделения по борьбе с организованной преступностью, бойцы спецподразделения "Гром". В итоге было задержано 22 человека. Изъято несколько единиц травматического оружия, патронов, балаклав, ножей и бит.

По предварительным данным, разборки на Крауля и ЧП в бизнес-центре "Манхэттен" на Мамина-Сибиряка, где избили охранника, могут быть звеньями одной цепи

Областная газета Свердловской области

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